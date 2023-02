Reggina, contro il Palermo niente tifosi allo stadio: “Decisione che ci penalizza”

Divieto di trasferta per i tifosi della Reggina per quanto riguarda la partita contro il Palermo. Il settore ospiti del Barbera resterà chiuso, così come stabilito dal prefetto del capoluogo siciliano, Maria Teresa Cucinotta, in vista del match in programma domenica alle 16.15. L’osservatorio sulle manifestazioni sportive aveva evidenziato alti profili di rischio per questa partita. Il club calabrese non condivide questa decisione: “La Reggina, a seguito della disposizione del Prefetto di Palermo che vieta la trasferta ai sostenitori residenti nella provincia di Reggio Calabria, esprime dispiacere per una decisione che penalizza i propri tifosi e presa, oltretutto, a poche ore da una partita così importante”.