Al Ittihad, stampa saudita contro Benzema: “Non fa la differenza, in campo è supponente”

Karim Benzema non sta avendo vita facile dopo il suo ingaggio dall’Al Ittihad. ll francese non sta performando come sperato e dopo la sconfitta per 1-3 contro l’Al Read, sono piovute nuove critiche. Nella trasmissione ‘Action with Walid’, il presentatore Walid Al Ferraj ha detto: “La rottura tra Karim e il pubblico cresce di giorno in giorno. Non ha mai fatto la differenza, gioca con supponenza, quasi a dire ‘vi faccio un favore a essere qui’. Quando lo scorso gennaio è arrivato Cristiano Ronaldo ha subito dimostrato professionalità e impegno. Benzema no. E’ come se i compagni non lo sopportassero e lui stesso pare essere a disagio. Non so spiegarmi la ragione”.