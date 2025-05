Lo Spezia conquista di rimonta la finale PlayOff della Serie B contro il Catanzaro, battuto 2-1 in casa. Adesso la sfida alla Cremonese per l’ultimo posto tra le neopromosse.

Il gol di Cassandro illude il Catanzaro, ma Aurelio e Wisniewski portano la squadra di D’Angelo a giocarsi la finale PlayOff di Serie B contro la Cremonese, che nel primo pomeriggio ha superato la Juve Stabia.

IL TABELLINO

Marcatori: 32° Cassandro (C), 36° Aurelio (S), 62° Wisniewski (S)

Note: espulso all’87° Biasci (C) per fallo di reazione, ammoniti La Mantia (C), Mateju (S), Scognamillo (C), Falcinelli (S), corner 2-2, rec. 3′ e 5′

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju (68° Reca); Vignali, Cassata (83° Elia), Nagy, Kouda (83° Falcinelli), Aurelio; Esposito Pio, Di Serio (68° Bandinelli). All. D’Angelo

A disp.: Chichizola, Giorgieschi, Benvenuto, Ferrer, Esposito S., Candelari, Lapadula, Colak.

CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli; Cassandro, Scognamillo, Bonini, Quagliata; Petriccione (79° Pontisso), Pompetti; Buso (46° D’Alessandro), Iemmello, Ilie (66° Biasci); La Mantia (66° Pittarello). All. Caserta

A disp.: Gelmi, Borrelli, Brighenti, Antonini, Pagano, Compagnon, Seck.

Arbitro: Marchetti

Assistente N°1: Bindoni

Assistente N°2: Cecconi

IV uomo: Tremolada

VAR: Aureliano

Avar: Rapuano