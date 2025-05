Con un futuro ancora tutto da scoprire, la Juventus pensa già al mercato: Giuntoli vuole ancora il big.

Una sola partita separa la Juventus dall’ultimo obiettivo stagionale rimasto: la qualificazione in Champions League. A mettere i bastoni fra le ruote ci pensa il Venezia: anche per i lagunari si tratta di una gara fondamentale per tentare di acciuffare il sogno Serie anche per la prossima annata. Entrambe le squadre vanno a caccia della vittoria, un risultato che può ribaltare le sorti di una classifica estremamente in bilico fino alla fine.

La Juventus prepara la squadra per gli USA

La Vecchia Signora, però, si prepara anche al Mondiale per Club, pronto ad aprire le sue porte nel mese di giugno – la prima sfida per i bianconeri è in programma il prossimo 19 giugno. La dirigenza sta riflettendo sulla squadra da portare in America al cospetto di Igor Tudor, che sembra destinato a rimanere sulla panchina zebrata fino alla fine della competizione internazionale. Anche se si fanno sempre più insistenti voci di un possibile ritorno di Antonio Conte.

I nodi da sciogliere restano sulla rosa che prenderà parte a questa avventura a stelle e strisce. Sono molti i giocatori in prestito ma che potrebbero allungare la permanenza a Torino. Così come ci si aspetta il ritorno all’ombra della Mole di alcuni giocatori in prestito, soprattutto alla luce delle numerose assenze che ancora a lungo potrebbero compromettere le disponibilità in squadra.

A pochi minuti dal fischio d’inizio allo stadio Pier Luigi Penzo, il Football Director zebrato Cristiano Giuntoli è uscito allo scoperto sulla squadra del futuro prossimo. E su un big sembra esserci stato un clamoroso dietrofront: ora può rimanere.

Conceicao può rimanere in bianconero

Un amore complicato, quello fra Francisco Conceicao e la Juventus: se a dicembre sembrava sicura la sua permanenza in terra bianconera, le carte si sono rimescolate nell’ultimo periodo, dando per certo il suo ritorno in Portogallo.

Eppure lo scenario sul suo futuro sembrerebbe essere cambiato ancora una volta. A parlarne è stato proprio Giuntoli che, ai microfoni di DAZN, ha parlato della permanenza del numero 7 zebrato che giocherà così il Mondiale per Club con la maglia della Juventus – con i bianconeri che avrebbero già stretto un accordo con il Porto.

Resta ancora un alone di mistero, invece, per i piani a lungo termine. È vero che nelle ultime gare “Chico” ha sempre indossato una maglia da titolare, ma la decisione definitiva non è ancora apparsa all’orizzonte.