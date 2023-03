Serie B, Perugia-Reggina verrà recuperata mercoledì 5 aprile alle 20:15

Il recupero Perugia-Reggina, valido per la 10a giornata di ritorno e rinviato sabato scorso dopo le scosse di terremoto in Umbria, si disputerà mercoledì 5 aprile alle ore 20.15. Lo ha disposto la Lega di serie B. Modificata in parte anche la 12a giornata di ritorno: la gara Perugia-Frosinone si giocherà sabato 1 aprile 2023 ore 16:15, anziché domenica 2 aprile 2023 ore 16:15.