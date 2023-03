Venezuela, i convocati di Batista: presente Torregrossa e altri due ‘italiani’

Fernando Batista, Ct del Venezuela, ha stilato la lista dei convocati per le amichevoli contro Arabia Saudita e Uzbekistan, rispettivamente il 24 e il 28 marzo. Presente anche l’italiano Ernesto Torregrossa che troverà in squadra anche Tomas Rincon e Telasco Segovia. Questa la lista completa:

Portieri: Joel Graterol (Panetolikos), Alain Baroja (Caracas), Cristopher Varela (Bucaramanga).

Difensori: Yordan Osorio (Parma), Jhon Chancellor (Coritiba), Christian Makoun (New England Revolution), Jean Fuentes (Aguila Doradas), Andres Ferro (Metropolitanos), Teo Quintero (KMSK Deinze), Alexander González (Caracas), Ronald Hernandez (Atlanta United), Miguel Navarro (Chicago Fire), Yohan Cumana (Deportivo La Guaira), Oscar Gonzalez (Monagas).

Centrocampisti: Tomas Rincon (Sampdoria), Josè Martinez (Philadelphia), Cristian Casseres Jr (New York Red Bulls), Telasco Segovia (Sampdoria), Junior Moreno (Cincinnati), Andres Romero (Monagas), Jhon Murillo (Atletico San Luis), Jefferson Savarino (Real Salt Lake), Samuel Sosa (Emelec), Eduard Bello (Mazatlan), Brayan Alcocer (Mineros de Guayana). Attaccanti: Salomón Rondón (River Plate), Josef Martínez (Inter de Miami), Ernesto Torregrossa (Pisa), Sergio Cordova (Vancouver Whitecaps).