Inter, Ravezzani a Top Calcio 24: “Lukaku è un ciccione, per niente professionale” (VIDEO)

di Alberto De Logu 1

Nel corso di una trasmissione su Top Calcio 24, il direttore Fabio Ravezzani ha parlato del momento dell’Inter e in particolare di Romelu Lukaku, utilizzando queste espressioni: “Nell’Inter davanti ha un ciccione, che è arrivato grasso e che dà il meglio di sé a tavola e non è stato professionale. Lo dico per usare un paradosso”. Dallo studio, da registrare le risate da parte di altri presenti. Sui social è montata la rabbia di diversi utenti che si sono scagliati contro il noto giornalista, accusandolo di aver usato parole fuori contesto e censurabili. In alto ecco il video.