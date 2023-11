Serie B, novità per gli allenatori: i tecnici esonerati entro il 20 dicembre potranno firmare con altri club

Grande novità per la Serie B, che vede cambiare in queste ore il proprio accordo collettivo. Il cambiamento principale riguarda gli allenatori, che vedono aprirsi nuovi orizzonti. Da adesso infatti i tecnici esonerati in B prima del 20 dicembre potranno firmare per un altro club nella stessa stagione, sia nello stesso campionato cadetto oppure anche in categoria superiore o inferiore.

Il settore tecnico degli allenatori infatti ha come regola generale quella che vieta questa pratica, a meno che essa non sia inclusa nell’accordo collettivo. Un cambiamento davvero epocale quindi, che sicuramente farà discutere e magari potrebbe portare già in questa stagione a particolari incroci tra gli allenatori e le squadre allenate fino a poche settimane prima.