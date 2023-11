Probabili formazioni Torino-Sassuolo: undicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Torino-Sassuolo, match valevole per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita avrà luogo all’Olimpico Grande Torino alle 20:45 di lunedì 6 novembre. Diretta prevista su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Prima però avviciniamoci al posticipo del lunedì con approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Ivan Juric e Alessio Dionisi. Le due squadre devono ancora scoprire la loro identità: obiettivo di metà classifica o qualcosa in più. A Torino e Sassuolo sembra mancare sempre qualcosa per un definitivo salto di qualità. Questo confronto può determinare chi è più avanti nel percorso di crescita.

TORINO – Pronta la soluzione a due punte con Sanabria e Zapata. Alle loro spalle c’è Vlasic, in vantaggio su Seck. Bellanova e Lazaro sulle fasce. In difesa Vojvoda è in vantaggio su Sazonov.

SASSUOLO – Pochi dubbi per Dionisi che nel 4-2-3-1 non tocca una virgola dell’attacco collaudato: Berardi, Bajrami e Laurientè dietro Pinamonti. Matheus Henrique verso il nuovo forfait.

Le probabili formazioni di Torino-Sassuolo

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria

Ballottaggi: Vlasic 70% – Seck 30%; Vojvoda 60% – Sazonov 40%

Indisponibili: Djidji, Schuurs, Soppy, Pellegri

Squalificati: –

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti

Ballottaggi: Ferrari 60% – Tressoldi 40%

Indisponibili: Obiang, Matheus Henrique, Alvarez

Squalificati: –