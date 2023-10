Nuoto, Trofeo Nico Sapio: attesa per l’esordio stagionale di Quadarella e Pilato

Ormai ci siamo, il 10 novembre prenderà il via la 49^ edizione del “Trofeo Nico Sapio di Genova”. Simona Quadarella, vice-campionessa mondiale dei 1500 stile libero e, Benedetta Pilato, bronzo iridato nei 50 m rana, faranno il loro esordio stagionale in vasca. Presenti anche Nicolò Martinenghi, argento nei 100 rana in Giappone; Alessandro Miressi, argento nella 4×100; e soprattutto, Alberto Razzetti, medaglia d’argento e bronzo negli ultimi europei a Roma 2022, beniamino di casa. Presenti anche Matteo Ciampi e Lorenzo Mora, primatista nazionale nei 200 dorso.

Le raniste, Arianna Castiglioni e Francesca Fangio, saranno presenti alla manifestazione, in preparazione della nuova stagione agonistica. Al via anche: Anita Bottazzo, Giacomo Carini, Giovanni Carraro, Simone Cerasuolo, Costanza Cocconcelli, Paolo Conte Bonin, Sara Curtis, Ilaria Cusinato, Luca e Marco De Tullio, Silvia Di Pietro, Anita Gastaldi, Sofia Morini, Matteo Rivolta, Silvia Scalia, Viola Scotto Di Carlo, Simone Stefani.

Di seguito, il programma:

Venerdì 10 e Sabato 11 – Assoluti e Juniores (batterie ore 9, finali ore 16:30) Domenica 12 – Giovanili Esordienti A e ragazzi