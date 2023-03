Serie B, incidenti Ascoli-Genoa: 18 ultras identificati, 44 anni di Daspo totali

44 anni di Daspo complessivi per 18 ultras. Questo il pesante bilancio di provvedimenti in merito agli incidenti dello scorso 11 dicembre durante e dopo Ascoli-Genoa, match valevole per il campionato di Serie B. Le misure riguardano in particolare 15 ultras del Genoa Calcio (alcuni addirittura residenti in Francia) e tre dell’Ascoli. Le forze dell’ordine erano dovute intervenire già sugli spalti, con il lancio di fumogeni dal settore ospiti che aveva provocato la reazione dei tifosi ascolani con tanto lancio di seggiolini.

Dopo la partita però un vero e proprio agguato sul raccordo autostradale all’altezza di Porta Cartara aveva provocato nuovi scontri, con azioni e reazioni tra i gruppi di ultras e nuovo intervento delle forze dell’ordine. Il sistema di videocamere ha consentito l’identificazione di 18 individui ma le indagini proseguono, in particolar modo sul fronte degli ultras genoani provenienti dalla Francia.