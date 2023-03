Milan, Krunic: “Io nuovo Kessie? Non c’entro con lui”

“Abbiamo preparato bene la partita, la decideranno gli episodi. Noi abbiamo un piccolo vantaggio ma dobbiamo giocare la nostra partita, facendo più possesso palla possibile, cercando di controllarla al meglio. Ognuno di noi deve dare qualcosa in attacco e difesa”. Queste le parole di Rade Krunic alla vigilia di Tottenham-Milan, gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Il centrocampista rossonero ha parlato così del paragone con l’ex compagno di squadra Franck Kessie: “Non c’entro tanto con Kessie, io ho fatto la mia stagione assieme a Franck. Ci manca Franck e i giocatori forti come lui, ma io mi considero me stesso, ma io sono Rade e posso aiutare a mio modo questa squadra. Tutti sapete che possono giocare in diversi ruoli e sono pronto. Io mi considero un vero jolly di questa squadra. Secondo me poter fare più ruoli piace al mister. Anche noi dobbiamo affrontare questa partita di Campioni d’Italia, lo abbiamo meritato. Noi siamo il Milan e dobbiamo giocare da Milan“.