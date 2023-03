Milan, Pioli verso il Tottenham: “Un’altra storia rispetto alla Fiorentina”

“Questa è un’altra storia rispetto a Firenze, ma anche rispetto all’andata. Mi aspetto da parte loro un altro atteggiamento”. Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia di Tottenham-Milan, ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. I rossoneri scenderanno in campo a Londra per difendere l’1-0 dell’andata a San Siro, ma il tecnico ha avvertito sulle difficoltà della partita: “I risultati non cambiano la partita di domani. Entrambe le formazioni vogliono passare questo turno. Il Tottenham probabilmente proverà ad aggredire di più rispetto a San Siro. Hanno dei numeri nei secondi tempi importanti. Dobbiamo stare attenti agli episodi”.

“Domani è la partita della personalità – ha aggiunto Pioli -. I nostri avversari sono temibili sotto il profilo offensivo, giocheranno con grande intensità e dobbiamo essere preparati a controllare di più la partita. Abbiamo un piccolissimo vantaggio ma non possiamo pensare di gestirlo. Dobbiamo attaccare e giocare con intensità. Conte? La presenza dell’allenatore è importante, parlo per esperienza personale. Conte è un valore in più e al di là di lui troveremo una avversario molto motivato”.