Serie B in campo contro il razzismo, Balata: “Isolare questi balordi”

La Serie B scende in campo contro il razzismo. Nella terza giornata di ritorno, la Lega e il dipartimento di pubblica sicurezza insieme per dare il proprio contributo, in particolare a fianco del risultato della partita apparirà la manchette con su scritto “No al razzismo”. Un tema importante per il presidente Mauro Balata: “L’Italia è un Paese accogliente e la sua gente da sempre ha testimoniato uno spirito di condivisione verso tutti, in piena adesione e attuazione ai principi costituzionali e contro ogni tipo di discriminazione. Da questo terreno fertile, in linea con il significato della ‘giornata della memoria’ che si celebra domani 27 gennaio, dobbiamo lavorare per isolare quello sparuto numero di balordi che rovina l’immagine di tutti i veri tifosi, dentro e fuori dagli stadi, con atteggiamenti insensati, del tutto estranei alla nostra cultura e al pensiero della stragrande maggioranza degli italiani. Il mio ringraziamento va sempre al Dipartimento della Pubblica Sicurezza con il quale la Lega B conduce continue campagne di inclusione e non discriminazione”.