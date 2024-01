Australian Open 2024, Zverev: “Non ero al 100% e mi dispiace. Difficile accettare una sconfitta del genere”

“Questo risultato è estremamente deludente per me perché da quando sono arrivato in Australia ho giocato ad un alto livello di tennis. Non so cosa posso dire”. Un Sascha Zverev molto amareggiato si è presentato con queste parole in conferenza stampa dopo la sconfitta patita da Daniil Medvedev nella semifinale degli Australian Open. “Ciò che mi ha fatto più male è non essere riuscito a chiudere la partita al tie-break del quarto set, quando sono andato sul 5-4 e ho servito. Ho perso entrambi i punti e quello del 5-5 per un colpo fortunato da parte sua, è davvero difficile da accettare”, ha detto il tennista tedesco.

Zverev ha parlato anche di qualche problema a livello di salute in questi giorni: “Alla fine del secondo set ho iniziato a perdere energie e non mi sono sentito fresco in nessun momento della partita. Dopo la sfida contro l’Alcaraz mi sono ammalato, ho avuto congestione e un po’ di febbre in questi giorni, quindi non ho potuto riprendermi dallo sforzo come avrei voluto. Giocare non al 100% contro Daniil è impossibile perché lui non ti regala assolutamente nulla, ti costringe a lavorare duro per ogni punto. Ho resistito come ho potuto nel terzo e quarto set , infatti ero vicino, ma non ero più lo stesso giocatore dei primi due, dove mi vedevo molto superiore a lui”, ha analizzato il tedesco.

“È molto frustrante perdere così, ma ancora di più sentire che non posso offrire il 100% a livello fisico. Ho giocato un tennis molto, molto buono in queste settimane e perdere una partita come questa per via del mio status fisico e non tennistico pesa tanto. Devo essere orgoglioso di come ho lottato fino alla fine, del lavoro fatto durante la preparazione che mi ha permesso di giocare così bene, e accettare che ci sono cose che non possiamo controllare”, ha detto il tedesco.