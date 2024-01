Discesa Cortina 2024, bruttissima caduta per Mikaela Shiffrin: gara interrotta

Bruttissima caduta per Mikaela Shiffrin nel corso della discesa femminile di Cortina 2024. La fenomenale statunitense è caduta già nella prima fase di questo appuntamento sulle nevi azzurre e ha sbattuto violentemente contro le reti, rimanendo a terra a lungo. Dopo alcuni minuti, in cui peraltro le telecamere non hanno mostrato nulla di quanto accaduto, abbiamo potuto vedere i soccorsi che raggiungevano la campionessa, che si è seduta dopo essere stata a lungo a terra. Possibile l’intervento dell’elicottero, rischia di essersi fatta davvero male.

AGGIORNAMENTO 11.25 – Arrivato l’elicottero, prenderà in carico Shiffrin che sembra molto dolorante. La campionessa si è rialzata. ma zoppicando poi vistosamente accusando dei problemi alla gamba sinistra. Una volta completate le operazioni, riprenderà la gara, prima però ecco l’apripista.

AGGIORNAMENTO 11.35 – La gara riprende, vi aggiorneremo in seguito sulle condizioni di Shiffrin.