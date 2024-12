Nell’anticipo delle 12.30 il Sassuolo cade a Pisa e perde l’imbattibilità dopo quattro mesi. I neroverdi di Fabio Grosso cedono il passo per 3-1 all’Arena Garibaldi. Mvp Tramoni con una doppietta messa a segno tra il 24′ e il 61′. Il terzo gol dei nerazzurri porta la firma di Toure. Inutile ai fini del risultato il gol di Pierini (70′). Il Mantova ferma lo Spezia sull’1-1 in trasferta. Al Picco vanno avanti i biancorossi con Debenedetti al 18′. I ragazzi di Possanzini restano in dieci uomini e non riescono nell’impresa per pochi secondi. Al 93′ Falcinelli salva i liguri dalla sconfitta casalinga. Nella sfida di alta classifica la Cremonese passa in casa del Cesena per 1-0. Decide Vandeputte al 60′ che permette alla squadra di Stroppa di mettere la freccia su Juve Stabia e Catanzaro e salire al quarto posto in classifica con nove punti di ritardo dallo Spezia terzo. Il Cosenza la pareggia all’ultimo contro il Catanzaro. 1-1 al Marulla con i padroni di casa che rimangono in inferiorità numerica al 21′ a causa del rosso rimediato da Caporale. Pompetti all’80’ porta avanti i giallorossi, ma l’ex Roma e Sassuolo Ciervo pareggia il derby calabrese al 106′ su rigore. Il Frosinone continua la sua lenta risalita e batte nello scontro salvezza la Salernitana 2-0. Succede tutto nel secondo tempo al Benito Stirpe con Kvernadze (63′) e Amrosino (84′) che regalano tre punti e sorpasso in classifica alla squadra di Leandro Greco.

Pareggio pirotecnico tra Brescia e Modena. Al Rigamonti finisce 3-3 con gli ospiti che vanno avanti due volte nel primo tempo prima con Gerli (16′) e poi con Santoro (45′). In mezzo il pareggio di Verreth (34′). Il 2-2 porta la firma del centrale Cistana (50′). Rondinelle che trovano il vantaggio all’83’ sfruttando l’autogol di Magnino, ma Bozhanaj all’88’ salva il Modena dal ko in rimonta. La Juve Stabia cade in casa della Reggiana per 2-1. Tutto in discesa per gli emiliani al Mapei Stadium grazie ai gol di Portanova (12′) e Vergara (24′) nel primo tempo. Adorante accorcia le distanze all’82’, ma non basta per evitare la sconfitta. Cittadella corsaro in casa del Sudtirol. 2-1 al Druso in rimonta. Nel primo tempo fa tutto Casolari, che prima fa autogol e poi segna il pareggio in chiusura di frazione. Negli ultimi 45 minuti la decide Pandolfi all’80’ e i granata si tolgono da una scomoda zona playout lasciando il Sudtirol in coda alla classifica insieme al Cosenza.

I risultati

Pisa-Sassuolo 3-1

Brescia-Modena 3-3

Cesena-Cremonese 0-1

Cosenza-Catanzaro 0-1

Frosinone-Salernitana 2-0

Reggiana-Juve Stabia 2-1

Spezia-Mantova 1-1

Sudtirol-Cittadella 1-2

La classifica