Sul Pallone d’Oro

“Posso solo dire che, se non sbaglio, penso di essere il terzino destro che ha ottenuto il miglior piazzamento in un gala del Pallone d’Oro. Segnare in una finale di Champions League è qualcosa di unico, che resta negli annali della storia. Segnare al 15′ e farlo con una un colpo di testa su calcio d’angolo, senza essere un giocatore alto, per me è stato un momento davvero speciale, al pari della vittoria dell’Europeo. Per me giocare con la Nazionale e difendere il proprio Paese è motivo di grande orgoglio e ottenere un grande titolo stato incredibile.

Sul futuro

Quanto al suo futuro, non ha problemi ad affermare che potrebbe anche seguire le orme del cognato Joselu se, ad un certo punto, che ha deciso di abbandonare il Real Madrid: “Non credo che lasciare possa il Real Madrid possa essere una follia. Ho già detto che se mai lascerò il Real Madrid non giocherò in Europa, non giocherò contro il Real né in Champions League né in Spagna. Le uniche opzioni in caso di addio sarebbero Usa e Asia”.