Helmut Marko ha già gli occhi puntati su Arvid Lindblad, talento del programma giovani piloti della squadra austriaca. La Red Bull ha da poco ufficializzato la propria lineup, confermando Max Verstappen e promovendo Liam Lawson dalla Racing Bulls. Il cambio di squadra del neozelandese ha portato anche al debutto di Isack Hadjar, che affiancherà Yuki Tsunoda. Tutti e quattro i piloti del mondo Red Bull, dunque, provengono dal vivaio giovanile del team di Milton Keynes. Nel corso degli ultimi anni il Junior Program della squadra è stata al centro di diverse critiche, a causa dell’alto numero di piloti al suo interno.

La carriera di Arvid Lindblad

Red Bull ha dunque rinunciato ad alcuni nomi, con l’obiettivo di riuscire a scovare i talenti più cristallini e portarli fino in F1. Tra i diversi membri del vivaio, il nome di Lindblad spicca su tutti. Il classe 2007 inglese, che ha origini svedesi e indiane, fa parlare di sé ormai da alcuni anni. Ha debuttato nel mondo delle monoposto nel 2022, partecipando ad alcune gare del campionato di F4 italiana. L’anno successivo, Lindblad si è dedicato completamente alla categoria, terminando la stagione in terza piazza. Al termine del 2023, fresco di vittoria del Gran Premio di Macao di F4, annuncia il suo passaggio in F3, saltando dunque la Formula Regional by Alpine. Nel 2024 ha collezionato cinque podi, di cui quattro vittorie. Escluso dalla lotta al titolo da tre DNF e un finale di stagione complesso, ha terminato l’anno in quarta posizione. Il titolo è andato all’azzurro Leonardo Fornaroli, mentre l’inglese ha ottenuto il premio di miglior rookie dell’anno. Poco dopo la chiusura delle danze del campionato di F3, Lindblad ha annunciato il suo passaggio in F2, dove correrà con Campos.

Sotto la lente di ingrandimento della Red Bull

Arvid Lindblad è entrato nel vivaio giovani piloti della Red Bull nel 2021. Il team lo aveva infatti messo nel mirino già all’epoca del karting. La squadra di Milton Keynes si sta muovendo in vista di un eventuale ritiro di Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo ha un contratto fino al 2028 con Red Bull, ma ha più volte ribadito che non sa per quanto ancora resterà nel paddock di F1. I vertici del team, dunque, si stanno mettendo in moto per selezionare un possibile leader del futuro.

Il consigliere Red Bull Helmut Marko ripone le proprie speranze nel giovane Arvid Lindblad: “Non stiamo cercando un nuovo Max Verstappen, stiamo cercando un nuovo campione. E penso che il prossimo che sembra davvero promettente sia Arvid Lindblad. Stiamo facendo un programma speciale per lui , mandandolo in Nuova Zelanda durante l’inverno e l’obiettivo è vincere il campionato, in modo che ottenga i punti necessari per la sua superlicenza“. Lindblad parteciperà infatti alla Formula Regional oceanica nel corso dell’inverno, con l’obiettivo di ottenere il titolo di campione. La vittoria garantirebbe all’inglese di conquistare i punti mancanti sulla superlicenza, la ‘patente’ necessaria per debuttare in F1. In questo modo, potrebbe partecipare ai test invernali, le prove libere dedicate ai rookie e, in futuro, sarebbe in lizza per l’ingaggio nella categoria regina.

“Ciò che lo rende eccezionale è la sua velocità pura. In una delle gare di Formula 3 ha superato, non so, altri dieci o quattordici piloti in un giro. Ha vinto la gara partendo ultimo in condizioni complicate: bagnato, asciutto, eccetera. L’anno prossimo correrà in F2. Sta facendo un’ottima preparazione“, conclude Marko. Red Bull terrà dunque gli occhi puntati su Lindblad il prossimo anno, ma il team austriaco non manca di talenti in F2. Nella categoria, infatti, militano anche Pepe Martì e Oliver Goethe.