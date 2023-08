Serie B: il Cittadella parte bene e batte 1-0 la Reggiana

Il Cittadella vince 1-0 sulla Reggiana. I padroni di casa amministrano la partita, concedendo pochissimo spazio alla squadra emiliana. A fare la differenza è Amatucci, che pochi secondi prima della fine del primo tempo manda la palla in rete, portando il Cittadella in vantaggio e segnando l’unica rete della partita. Per la seconda giornata di campionato, il Cittadella incontrerà il Parma, mentre la Reggiana dovrà affrontare il Como.

La partita inizia con un primo attacco da parte della Reggiana, che però poi si richiude nella propria metà campo per far fronte al pressing del Cittadella. La prima metà di gioco è costellata da una serie di falli e cartellini gialli per entrambe le parti, mentre la partita prosegue a ritmo intenso. Nessuna delle due squadre riesce però a raggiungere la rete avversaria, almeno, non prima degli ultimi minuti. Al 45′ vengono concessi tre minuti di recupero, 180 secondi che il Cittadella sfrutta per assediare l’area della Reggiana e durante il terzo minuto di recupero Amatucci lancia il pallone in porta e Bardi non può nulla. Si torna negli spogliatoi sull’1-0 per i padroni di casa.

Nel secondo tempo, il Cittadella sale in cattedra e dirige la partita. Il pressing dei granata si fa asfissiante e più volte sfiorano il raddoppio. Alla squadra ospitante viene concesso anche un calcio di rigore per un presunto tocco di mano di Fiamozzi, ma poi l’arbitro rivede la propria decisione e revoca il rigore. La Reggiana tenta di costruire alcune azioni di attacco, che però non vanno a segno. Le ultime battute della gara seguono il copione del resto della partita, con il Cittadella che controlla la palla e gli ospiti che non riescono a trovare il gol del pareggio. Dopo un secondo tempo di sette minuti più lungo, l’arbitro fischia tre volte e il Cittadella vince 1-0.