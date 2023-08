Ligue 1 2023/24: bottino pieno per Monaco e Brest, successo Lille sul Nantes

Il Lille trova la prima vittoria stagionale, termina 2-0 la sfida contro il Nantes. Dopo un primo tempo a reti inviolate, è David al 66esimo a sbloccare il risultato, approfittando di un rimpallo positivo terminato sui propri piedi. E’ poi Ounas nei minuti finali a mettere il sigillo sul match con un tiro prima infrantosi contro il palo, e poi termina in rete. Ancora un successo per il Brest che si impone sul Le Havre per 2-1: a segno nella prima frazione di gioco Del Castillo al 28esimo, poi il nuovo pareggio ad inizio ripresa insaccato da Kuzyaev al 52esimo. A regalare la vittoria agli uomini di Roy è la rete di Brassier al 56esimo.

Prima vittoria anche per il Reims che vince 2-0 sul Clermont. Cambia al 17esimo minuto il risultato all’Auguste-Delaune: è Munetsi ad insaccare in rete su assist di Richardson. Raddoppio poi trovato sul finale di gara da Damary, reti inviolate per gli ospiti. Bene anche il Monaco che si impone con un tris sullo Strasburgo. Ad firmare il successo biancorosso è la doppietta di Minamino messa a segno nel primo tempo, e la rete del ko firmata da Ben Yedder al 58esimo. Reti inviolate da parte degli ospiti. Pareggio invece tra Lorient e Nizza, termina 1-1 la sfida sbloccata solo nella seconda frazione di gioco. Dopo un primo tempo a reti inviolate, Guessand la sblocca al 64esimo, è però Doucoure a ritrovare l’equilibrio al 77esimo. Stresso risultato tra Lens e Rennes, prima marcatura a segno già al terzo minuto di gioco con Machado, è poi Bourigeaud a ritrovare il pareggio, su rigore, al 53esimo.