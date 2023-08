Highlights Gauff-Muchova 6-3 6-4, finale Wta 1000 Cincinnati 2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 2

Il video con gli highlights della finale del WTA 1000 di Cincinnati 2023 tra Coco Gauff e Karolina Muchova. Vittoria e primo titolo 1000 in carriera per la statunitense, che si è imposta in poco meno di due ore con il punteggio di 6-3 6-4. Tanti errori da una parte e dall’altra non hanno contribuito allo spettacolo, ma alla fine Gauff è risultata la migliore e la più meritevole. Ecco le immagini salienti dell’incontro.

GLI HIGHLIGHTS