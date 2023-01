Serie B, guasto all’aereo del Palermo: rinviata a domenica la sfida con l’Ascoli

Posticipata di 24 ore la sfida di Serie B tra Ascoli e Palermo. Il charter dei rosanero programmato per il venerdì sera non è decollato per un guasto e la squadra è rimasta a terra in attesa di un altro aereo, che è partito solamente alle 03:00 della notte. Sono cominciate le trattative con la Lega Serie B, che ha comunicato ufficialmente la disputa del match per domenica 29 gennaio alle ore 14:00.