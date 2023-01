Nba 2022/2023: Antetokounmpo da 41 punti guida i Bucks al successo, Memphis perde la quinta consecutiva

Una nottata “leggera” in NBA, con solamente cinque sfide andate in scena e in cui c’è da segnalare un altro passo falso dei Memphis Grizzlies. Fino a circa una settimana fa appaiati ai Nuggets in testa alla Western Conference, Ja Morant e compagni incassano la quinta sconfitta consecutiva, questa volta per mano di Minnesota per 111-100. Non serve la tripla doppia (27+10+11) del sopracitato Morant per evitare un altro ko. 25 per Anthony Edwards e 23 per Kyle Anderson guidano al successo i Twolves.

RISULTATI E CLASSIFICHE

A Ovest successi importanti in chiave corsa ai playoffs anche per Golden State e Oklahoma City. I Campioni in carica si sono imposti 129-117 sui Toronto Raptors grazie ai 35 punti e 11 assist di Steph Curry, mentre il solito Shai Gilgeous-Alexander da 38 ha permesso ai Thunder di superare i Cavaliers per 112-100 e rendere inutile la prestazione da 31 punti e 13 assist di Darius Garland.

Giannis Antetokounmpo ne mette 41 a referto nonostante ben 11 tiri liberi sbagliati nel corso della sua serata: i Bucks controllano facilmente i Pacers e vincono 131-141. Convincente prestazione al tiro per Khris Middleton, alla sua seconda partita dopo l’infortunio. Il derby della Florida tra Heat e Magic va a Miami, che supera 110-105 la squadra di Paolo Banchero. Il prodotto di Duke University tira male dal campo (4-13) e commette 5 turnovers.

Notte tra venerdì 27 e sabato 28 gennaio

Indiana Pacers – Milwaukee Bucks 131-141

Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies 111-100

Miami Heat – Orlando Magic 110-105

Oklahoma City Thunder – Cleveland Cavaliers 112-100

Golden State Warriors – Toronto Raptors 129-117