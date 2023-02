Serie B: ecco le date di playoff e playout, prossima stagione al via il 19 agosto

L’assemblea della Lega di Serie B 2023/24 ha comunicato le date di playoff e playout della stagione in corso e il giorno di inizio della prossima annata cadetta. Il campionato 2023/24 inizierà il 19 agosto 2023. Per quanto riguarda gli spareggi per andare in Serie A o rimanere in cadetteria, queste sono le date:

PLAYOFF:

TURNO PRELIMINARE (GARA UNICA)

Venerdì 26 maggio 2023 – (6ª – 7ª)

Sabato 27 maggio 2023 – (5ª – 8ª)

SEMIFINALI (ANDATA E RITORNO)

Lunedì 29 maggio 2023 – (6ª o 7ª – 3ª)

Martedì 30 maggio 2023 – (5ª o 8ª – 4ª)

Venerdì 2 giugno 2023 – (3ª – 6ª o 7ª)

Sabato 3 giugno 2023 – (4ª – 5ª o 8ª)

FINALE (ANDATA E RITORNO)

Giovedì 8 giugno 2023

Domenica 11 giugno 2023

PLAYOUT:

Gara di andata Giovedì 25 maggio 2023 – (17ª – 16ª)

Gara di ritorno Giovedì 1 giugno 2023 – (16ª – 17ª)