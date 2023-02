Salernitana, Sousa ai giocatori: “Non ci si allena con la faccia triste, altrimenti l’uscita è quella”

Paulo Sousa, giunto da pochi giorni sulla panchina della Salernitana, sta cercando di rianimare uno spogliatoio che, dopo un grande inizio di campionato, si è spento e adesso è seriamente immischiato nella lotta per non retrocedere. I campani, con 21 punti, è solamente a +4 dal 18esimo posto occupato dal Verona ed è reduce da 5 sconfitte nelle ultime 6 giornate, striscia che ha assottigliato un divario che, fino a un mese fa, sembrava rassicurante. L’ex tecnico della Fiorentina, ha, allora, rivolto il seguente messaggio ai giocatori: “Ci si deve allenare con il sorriso e con il piacere di farlo, vietato avere la faccia triste – queste le sue parole, come riportato da Il Mattino –. C’è qualche problema? Se c’è, l’uscita è quella“.