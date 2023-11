Serie B contro la violenza sulle donne: si giocherà con un pallone rosso la 14esima giornata

Si giocherà con un pallone rosso in campo la 14esima giornata di Serie B, per dire basta alla violenza sulle donne. È questa l’iniziativa intrapresa in occasione del 25 novembre, giornata internazionale dedicata proprio a questo, e istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1999. Nel cerimoniale pre-gara su tutti i campi ci sarà, inoltre, una consegna simbolica del pallone da parte di un rappresentante della società di casa a una donna invitata dal club.