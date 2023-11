Brasile-Argentina, De Paul: “Messi ha giocato infortunato”

Nelle ore precedenti è stato il tempo di Brasile-Argentina che ha visto l’Albiceleste passare al Maracana dopo un pre partita contorniato da incredibili liti e risse che hanno visto anche l’intervento del Dibu Martinez che si è scagliato contro la polizia. A parlare del match è stato De Paul che ha svelato ad AS come le condizioni di Messi non fossero ottimali.

Le parole di De Paul sugli scontri e sul match: “C’erano nostri parenti e amici sugli spalti, è pazzesco come hanno colpito i tifosi argentini . Non ho mai visto niente di simile da vicino. Abbiamo preso la decisione giusta di difendere la nostra perché siamo sulla stessa barca. Quando ci hanno assicurato che avrebbero fermato tutto, abbiamo continuato. Messi è il nostro capitano, ieri ha giocato infortunato e non ci ha lasciato soli dentro. Conosce l’importanza che ha nel gruppo. È un orgoglio e un’ammirazione averlo con noi”.