Curling Europei Aberdeen 2023, l’Italia sa solo vincere: Finlandia al tappeto, ottavo successo di fila

L’Italia sa solo vincere. Agli Europei di curling in corso di svolgimento ad Aberdeen, in Scozia, la Nazionale maschile centra l’ottavo successo in altrettante partite e continua nel proprio percorso immacolato. Già certi di un posto in semifinale e soprattutto già certi del primo posto nel round robin Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella non hanno concesso scampo alla Finlandia battendola nettamente con il punteggio di 10-2 in soli sei end.

La Nazionale maschile tornerà sul ghiaccio domani, giovedì 23 novembre, di pomeriggio per affrontare la Germania (inizio alle ore 15) per disputare l’ultima partita di questo trionfale round robin. Gli azzurri in semifinale, sabato se la vedranno con la quarta classificata: al momento Scozia, Svizzera, Norvegia e Svezia possono arrivare al quarto posto e quindi è difficile lanciarsi in un pronostico. Una cosa è certa: la Nazionale maschile mai è riuscita ad arrivare all’atto conclusivo della rassegna continentale e qui, ad Abeerden, può essere l’occasione giusta per riscrivere la storia. Nella serata odierna la Scozia ha strappato il pass per la semifinale battendo la Turchia per 10-3. Vittoria importantissima anche per la Svizzera che si contenderà l’ultimo posto proprio con Norvegia e Svezia.

I RISULTATI DELLA SERATA

Svizzera-Svezia 6-3

Italia-Finlandia 10-2

Olanda-Germania 4-8

Turchia-Scozia 3-10

Repubblica Ceca-Norvegia 5-9

LA CLASSIFICA AGGIORNATA