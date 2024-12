E’ tutto pronto per il boxing day di Serie B 2024/2025. Le squadre sono chiamate in campo nel corso del 26 dicembre, in occasione della 19esima giornata nella quale si chiuderà il girone di andata della stagione. La Serie B propone il boxing day dalla stagione 2012/2013 e l’evento riscuote grande successo. Negli ultimi due anni, il conteggio degli spettatori ha sempre superato i 100mila e risulta essere una delle giornate più seguite anche da remoto. I campionati europei che hanno optato per il boxing day al momento sono solamente tre: la Serie B, la Premier League e la Jupiler League belga.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Si parte alle 12:30 con l’incontro diretto tra Pisa e Sassuolo. I padroni di casa sono rimasti imbattuti nelle ultime nove gare giocate davanti ai propri tifosi, mentre gli emiliani hanno ottenuto il successo nelle ultime sette partite di campionato. I pisani scenderanno in campo per sfatare un tabù e riuscire a rimanere imbattuta per i primi dieci match interni stagionali, evento mai registrato nella storia del club. Il Sassuolo capolista sta vivendo però un ottimo momento e farà di tutto per conquistare, ancora una volta, i tre punti della vittoria.

Il programma si infittisce alle 15:00, orario in cui partiranno sette incontri. Brescia scende in campo contro Modena per l’80esima volta in Serie B. La formazione lombarda ha collezionato il successo 35 volte, mentre gli avversari hanno vinto in 21 occasioni. 24 partite sono invece terminate in parità. In contemporanea, è attesa la sfida tra Cesena e Cremonese. I padroni di casa hanno incassato tre sconfitte nel corso delle ultime quattro partite. La Cremonese, invece, arriva al boxing day con una sola sconfitta nell’arco delle ultime cinque trasferte. Lo Spezia incontra il Mantova, con le due formazioni che hanno fame di punti, anche se per due obiettivi diversi. I padroni di casa cercheranno di accorciare sul Sassuolo primo in classifica, con i mantovani desiderosi invece di risalire la classifica.

Sempre alle 15:00, avrà luogo la partita tra il Frosinone e la Salernitana, entrambe squadre militanti in Serie A nella passata stagione. L’avventura in Serie B non è iniziata nel migliore dei modi per le due compagini: i gialloblù sono al momento ultimi con tre vittorie all’attivo su 18 partite giocate, mentre il cavalluccio è 16esimo in classifica. Il 26 dicembre sarà poi giornata di derby calabresi, con il Catanzaro e il Cosenza attesi in campo. Il Catanzaro ha perso solo una delle ultime 14 sfide contro il Cosenza. La formazione ospite cercherà rivalsa in questa occasione. La Reggiana incontrerà la Juve Stabia per la terza volta in assoluto in Serie B. Infine, l’ultima partita ad iniziare alle 15:00 sarà quella tra Sudtirol e Cittadella, che vedrà impegnate la 16esima e la 17esima formazione in classifica.

Nel tardo pomeriggio, il Palermo scenderà in campo contro il Bari, con il fischio di inizio atteso per le 18:00. Nei sette precedenti, i rosanero sono sempre rimasti imbattuti. Infine, concluderà il programma del boxing day la partita tra la Sampdoria e la Carrarese. Il match inizierà alle 20:30 e vedrà impegnati i blucerchiati, imbattuti nelle ultime due gare sotto la guida di Leonardo Semplici, contro una Carrarese che vanta dieci clean sheet stagionali.

DOVE VEDERE IL BOXING DAY DI SERIE B

Tutte le partite del 26 dicembre saranno disponibili in diretta esclusivamente su DAZN. La piattaforma trasmetterà gratuitamente una delle partite, quella tra Palermo e Bari in programma alle 18:00. Per accedere al live gratuito sarà necessario creare un account sul sito o sull’app di DAZN, senza però dover sottoscrivere alcun tipo di abbonamento. I posti sono però limitati, con solo i primi 2 milioni di utenti che potranno usufruire della trasmissione gratuita.

PROGRAMMA BOXING DAY SERIE B

Pisa-Sassuolo, 12:30

Brescia-Modena, 15:00

Cesena-Cremonese, 15:00

Spezia-Mantova, 15:00

Frosinone-Salernitana, 15:00

Cosenza-Catanzaro, 15:00

Reggiana-Juve Stabia, 15:00

Sudtirol-Cittadella 15:00

Palermo-Bari, 18:30

Sampdoria-Carrarese, 20:30

SERIE B – LA CLASSIFICA 2024/2025