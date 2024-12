La Premier League si prepara a scendere in campo per il Boxing Day. Come da tradizione, il campionato inglese vedrà le squadre impegnate il 26 dicembre, in occasione della diciottesima giornata del campionato. Il programma è fitto di incontri, con quasi tutte le formazioni attese in campo dalle 13:30 italiane fino a sera. E’ previsto il posticipo di due partite, con quattro squadre che giocheranno il 27 dicembre. Nel corso della giornata di Santo Stefano, saranno in azione anche le compagini militanti in Serie B e nella Jupiler League del Belgio.

LE PARTITE DEL 26 DICEMBRE

A rompere il ghiaccio sarà il Manchester City, che alle 13:30 italiane scenderà in campo contro l’Everton. I Citizens di Pep Guardiola sono Campioni d’Inghilterra in carica, ma al momento stanno vivendo un periodo profondamente complesso e si trovano in settima posizione. L’Everton occupa invece la quindicesima piazza e si trova coinvolto nella lotta di bassa classifica. Alle 16:00, invece, avranno inizio cinque partite. Il Newcastle sfiderà l’Aston Villa, in un match che vede coinvolte la sesta e l’ottava forza della Premier League 2024/2025.

In contemporanea, il Nottingham Forest ospiterà il Tottenham. I padroni di casa hanno ottenuto risultati promettenti nella prima metà di stagione e si trovano al momento quarti. Gli Spurs sono invece più in difficoltà e tentano di risalire dall’undicesima piazza in classifica. Il Bournemouth incontrerà invece il Crystal Palace, con l’avvio atteso sempre per le 16:00 italiane. Gli ospiti sono sedicesimi e alla ricerca di un colpo di reni per risalire da una zona pericolosa della classifica, ma la formazione di casa – al momento quinta – non renderà le cose semplici agli avversari. Il Chelsea dovrà invece affrontare il Fulham. I Blue, al secondo posto, sono all’inseguimento del Liverpool e tenteranno di staccare tre punti contro gli ospiti, in nona posizione. Un Southampton ultimo in classifica scenderà in campo contro il West Ham, quattordicesimo, per l’ultima partita delle 16:00.

Nel corso del tardo pomeriggio, alle 18:30, il Wolverhampton incontrerà il Manchester United. I padroni di casa occupano la diciottesima piazza e sfidano uno United anch’esso in difficoltà. La compagine guidata da Ruben Amorim è infatti tredicesima. A chiudere la giornata sarà la sfida tra Liverpool e Leicester City. La formazione capolista scenderà in campo contro la 17esima forza del campionato, con gli ospiti impegnati nel tentativo di evitare la zona retrocessione.

LE PARTITE DEL 27 DICEMBRE

Gli ultimi due incontri della diciottesima giornata di Premier League andranno in scena il giorno successivo, il 27 dicembre. Il Brighton, che occupa la decima piazza, si vedrà impegnato contro il Brentford, in dodicesima. Il fischio di inizio per la partita è atteso alle 20:30 italiane. Poco dopo, alle 21:15, l’Arsenal sfiderà L’Ipswich. I Gunners sono impegnati nella lotta per la cima della classifica insieme al Liverpool e al Chelsea e cercheranno di ottenere tre punti contro gli avversari, in diciannovesima posizione.

PREMIER LEAGUE BOXING DAY – IL PROGRAMMA

GIOVEDI’ 26 DICEMBRE

Manchester City-Everton, 13:30

Newcastle-Aston Villa, 16:00

Nottingham-Forest-Tottenham, 16:00

Bournemouth-Crystal Palace, 16:00

Chelsea-Fulham, 16:00

Southampton-West Ham, 16:00

Wolverhampton-Manchester United, 18:30

Liverpool-Leicester City 21:00

VENERDI’ 27 DICEMBRE

Brighton-Brentford, 20:30

Arsenal-Ipswich, 21:15

PREMIER LEAGUE 2024/2025 – LA CLASSIFICA

Liverpool 39

Chelsea 35

Arsenal 33

Nottingham Forest 31

Bournemouth 28

Aston Villa 28

Manchester City 27

Newcastle 26

Fulham 25

Brighton 25

Tottenham 23

Brentford 23

Manchester United 22

West Ham 20

Everton 16

Crystal Palace 16

Leicester 14

Wolverhampton 12

Ipswich 12

Southampton 6