Liam Lawson è finito nel mirino dei social network: arrivano critiche pesanti nei confronti del promettente pilota della Red Bull.

Nei giorni scorsi, la Red Bull ha reso noto tramite una nota ufficiale quello che sarà il volto che sostituirà Sergio Perez. Dopo la separazione con il pilota messicano, la scuderia austriaca ha deciso di affiancare a Max Verstappen il giovane Liam Lawson, 22enne neozelandese reduce dal secondo posto nel campionato di Formula 2 con Campos Racing. Una scelta che non è andata giù ad alcuni tifosi, che hanno riversato la propria frustrazione sui social all’indirizzo proprio di Lawson.

Per il promettente pilota è un sogno che si avvera, come affermato da lui stesso in occasione delle sue prime dichiarazioni da nuovo volto della Red Bull: “Essere annunciato come Oracle Red Bull Racing Driver è il sogno di una vita per me, è qualcosa che volevo e per cui ho lavorato sin da quando avevo otto anni. Finora è stato un viaggio incredibile. Voglio anche ringraziare Christian, Helmut e tutta la famiglia Red Bull per aver creduto in me e avermi dato questa opportunità. Sono super entusiasta di lavorare al fianco di Max e di imparare da un campione del mondo, non ho dubbi che imparerò dalla sua esperienza. Non vedo l’ora di iniziare!”. Un entusiasmo che molti tifosi hanno provato ad affievolire con due duri commenti sui social nei confronti del nuovo pilota della Red Bull.

Liam Lawson nel mirino dei social: i tifosi di Perez e Tsunoda prendono di mira il nuovo pilota della Red Bull

Liam Lawson è finito nel bersaglio di molti tifosi, non solo della Red Bull. La scelta della scuderia austriaca di puntare sul 22enne neozelandese ha fatto storcere il naso a molti e lo confermano i duri commenti lasciati sui diversi social network all’indirizzo del promettente pilota. L’addio di Perez, succeduto dall’arrivo di Lawson e dalla promozione in Racing Bulls del franco-algerino Hadjar, che farà coppia con Tsunoda, ha scatenato l’ira di molti sostenitori del mondo Red Bull, ma anche della Formula 1 in generale.

La scelta di affidare a Lawson un posto al fianco di Verstappen ha suscitato innumerevoli polemiche, che si sono riversate anche sui profili social del giovane pilota. In molti, avrebbero preferito vedere annunciare la promozione di Tsunoda. Anche se gli stessi tifosi non hanno affatto gradito il ben servito rifilato al Checo Perez, che comunque ha ricevuto una cospicua buonuscita. Dopo il suo passaggio in Red Bull, Liam Lawson è andato incontro ad una valanga di offese. Molti dei commenti negativi sono arrivati dai sostenitori di Sergio Perez e Yuki Tsunoda. Questo ha spinto il pilota neozelandese a prendere una decisione chiara per preservare il suo presente, ma sopratutto il futuro.

Lawson ha deciso: il pilota mette un freno ai social

Non molto tempo fa, Lewis Hamilton aveva espressamente dato un chiaro consiglio ai giovani che si approcciavano al mondo della Formula 1, ed era quello di estraniarsi dai social per non farsi influenzare dalla loro negatività. Un consiglio che Liam Lawson adesso ha voluto di fare suo, decidendo di non leggere più i commenti sui suoi profili social.

Dopo essere stato oggetto di critiche pesanti in seguito alla sua firma con Red Bull, il promettente pilota si mette un freno per quanto riguarda il mondo dei social. Ambiente che, però, non abbandonerà per rispetto dei suoi tifosi, quelli che veramente credono in lui e lo sostengono gara dopo gara. Lawson ha annunciato la sua decisione attraverso un’intervista al Times: “Non guarderò più i commenti dei social. Ho visto molto odio. Non me l’aspettavo, non ero preparato per questo. Non guarderò più i social media, pubblicherò solo post per i miei tifosi. Smetterò di scorrere e leggere messaggi”.