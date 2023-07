Serie B: Benevento, Brescia, Perugia e Spal presentano domanda riammissione, Foggia per ripescaggio

Le quattro squadre retrocesse e la finalista perdente dei playoff di C chiedono la riammissione e il ripescaggio in Serie B. Sono state presentate entro i termini perentori delle ore 24 le domande da parte delle suddette squadre, che ricordiamo essere Benevento, Brescia, Perugia e Spal, e Foggia, in vista della valutazione del Consiglio federale del prossimo 28 luglio. Gravina, però, non deciderà nulla in quella data, ma prima di muoversi si aspetterà il Consiglio di Stato, terzo e ultimo grado nelle vicende di Reggina e Lecco, a oggi fuori dalla cadetteria.