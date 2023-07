Galatasaray, infortunio shock per Zaniolo in amichevole: torsione del mignolo (VIDEO)

di Alberto De Logu 34

Bruttissimo infortunio al dito per Nicolò Zaniolo. L’azzurro in forza al Galatasaray in uno scontro di gioco in amichevole con lo Sturm, infatti, è finito sopra alla sua mano nella caduta. Dolore atroce per lui, e la prova risiede nel suo dito mignolo, che risulta completamente distorto e dislocato dalla normale posizione. Davvero un bruttissimo infortunio, le cui immagini vi proponiamo in alto ma che non consigliamo a un pubblico particolarmente sensibile.