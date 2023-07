Premier League Summer Series, De Zerbi ko: il Newcastle batte 2-1 il Brighton

Sconfitta in amichevole per il Brighton di Roberto De Zerbi, battuto 2-1 dal Newcastle nell’ambito della Premier League Summer Series 2023. Alla Red Bull Arena di Harrison, nel New Jersey, la sfida tra le due formazioni del massimo campionato inglese è stata decisa dalla doppietta di Elliot Anderson, giovane talento del settore giovanile del Newcastle. Assente Sandro Tonali, il match si è acceso nel secondo tempo quando il Brighton è passato in vantaggio grazie al gol di Welbeck. Nel finale però situazione completamente ribaltata da Anderson, autore di una doppietta tra il minuto 86 e il 92′.