Serie B, Ascoli: via Viali. Ufficiale l’arrivo di Castori

Attraverso un comunicato ufficiale, l’Ascoli ha reso noto di aver esonerato William Viali, L’allenatore ex Cosenza paga a caro prezzo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, con appena 12 punti in 13 gare e il sedicesimo posto in classifica. A spingere la società a sollevarlo dall’incarico le ultime tre sconfitte consecutive, seppur arrivate tutte contro squadre che stazionano dal lato sinistro della classifica. “Il Club saluta e ringrazia il tecnico per l’impegno e la dedizione profusi in questi mesi per la causa bianconera” si legge nella nota.

Dopo poche ore dall’esonero, l’Ascoli ha ufficializzato il nuovo allenatore. Sarà Fabrizio Castori, il quale ha sottoscritto con il club bianconero un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per un’ulteriore stagione in caso di raggiungimento dei playoff. Per Castori di tratta di un ritorno in quel di Ascoli, dopo l’esperienza dal novembre 2010 al novembre 2011, quando ottenne una straordinaria salvezza il 29 maggio 2011, superando 3-0, nell’ultima gara di campionato, la Triestina al Del Duca. Domani dirigerà il primo allenamento con la squadra.