Atp Finals 2023, Rublev gioca con la figlia di Medvedev prima del match (VIDEO)

Avversari in campo, amici fuori. Il legame tra Andrey Rublev e Daniil Medvedev è talmente solido che neppure una partita importante come quella delle Atp Finals riesce a farli stare lontani. Proprio prima di scendere in campo, infatti, l’Atp ha postato un video in cui Rublev gioca con Alisa, figlia di Medvedev. Tra i due c’è un rapporto speciale visto che Andrey è il padrino della piccola, battezzata proprio quest’anno a Monte-Carlo. Nel filmato si vede dunque Rublev giocare e sorridere con la bimba, incurante dell’imminente sfida contro Medvedev (com’è giusto che sia).

Andrey Rublev hanging out with Daniil Medvedev’s daughter, Alisa, before their match today. The best Godfather out there. 🥹 pic.twitter.com/Gt7Be06UDX — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 13, 2023