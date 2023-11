FIGC: visita di Gravina nelle zone alluvionate della Toscana

Nella mattinata di lunedì 13 novembre Gabriele Gravina ha voluto passare dei momenti in alcune zone che non hanno vissuto e che non vivono un momento felice. Infatti, il numero uno della nostra FIGC ha fatto una visita nelle zone alluvionate della Toscana per testimoniare la vicinanza da parte della Federazione alle situazioni critiche del nostro paese.

Insieme a Gravina il presidente del comitato della LND Paolo Mangini. L’incontro è avvenuto in quel di Prato, come testimonia una nota da parte della stessa LND – che rivela anche: “L’occasione è stata propizia anche per informare Gravina delle enormi difficoltà che le società si trovano ad affrontare per proseguire l’attività di questa stagione, difficoltà che potranno essere superate anche grazie alle iniziative che la Figc intende mettere in campo. Il presidente federale ha garantito l’attivazione di un fondo, che sarà gestito dal Comitato Regionale, per contribuire al recupero delle strutture danneggiate dall’alluvione e per aiutare concretamente il mondo del calcio“.