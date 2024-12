Dopo la sconfitta di Palermo, lo Spezia torna a vincere e lo fa in modo netto con un 5-0 rifilato al Cittadella nel match della sedicesima giornata del campionato di Serie B. Una giornata da incorniciare per Francesco Pio e Salvatore Esposito, entrambi in gol (come l’altro fratello Sebastiano in Verona-Empoli). Al 34′ è Francesco Pio a sbloccare il risultato, prima dell’autorete di Kastrati che vale il 2-0. Tra il 48′ e il 54′ si scatena Salvatore Esposito con una doppietta che precede il 5-0 di Wisniewski (67′).

Vittoria interna per il Catanzaro che batte 2-1 il Brescia con i gol di Biasci (43′) e Bonini (98′) in risposta all’iniziale vantaggio di Bjarnason (21′). Successo esterno della Reggiana che supera 2-0 la Cremonese con le reti di Vergara (2′) e Vido (90′). Nel tardo pomeriggio è arrivata la vittoria per 5-1 del Sassuolo sulla Sampdoria: decisivi i gol di Laurientè (25′), Odenthal (45′), Pierini (64′) e Berardi (74′ e 90′).

I risultati

Catanzaro-Brescia 2-1 (21′ Bjarnason, 43′ Biasci, 98′ Bonini)

Cremonese-Reggiana 0-2 (2′ Vergara, 90′ Vido)

Spezia-Cittadella 5-0 (34′ F. Esposito, 43′ aut. Kastrati, 48′ Sa. Esposito, 54′ Sa. Esposito, 67′ Wisniewski)

Sassuolo-Sampdoria 5-1 (25′ Laurientè, 45′ Odenthal, 64′ Pierini, 74′ Berardi, 81′ rig. Coda, 90′ Berardi)