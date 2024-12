“Sia il contatto con Max che la penalità per il tamponamento a Franco non sono state belle cose. Con Colapinto però ho sbagliato io, pensavo di aver frenato presto ma evidentemente stava a me giudicare quando frenare. La cosa più importante è la vittoria del Campionato, è un risultato enorme per il team. Sono molto soddisfatto per tutti i membri della squadra”. Sono queste le parole di Oscar Piastri dopo la difficile gara del Gran Premio di Abu Dhabi. “E’ un onore enorme far parte di questo capitolo della McLaren. So di avere ancora alcuni aspetti sul quale lavorare, però quest’anno è stato un buon anno. Ho fatto passi avanti rispetto alla scorsa stagione, sono contento dei miei progressi”.