L’Hellas Verona crolla anche con l’Empoli, perdendo in casa con un pesantissimo 1-4, e così adesso Paolo Zanetti, già in bilico prima del match del Bentegodi, è fortemente a rischio esonero. Se Setti dovesse mandarlo via – c’è sempre da considerare una delicata vicenda societaria – allora ecco che sarebbe il momento per fare il punto sul possibile sostituto. In pole potrebbero esserci nomi come Leonardo Semplici e Davide Ballardini, più defilato Aurelio Andreazzoli. Poi ecco due possibili ritorni come Gabriele Cioffi o addirittura Salvatore Bocchetti, che è ancora a libro paga. Infine, ambienti vicini al club scaligero hanno anche avanzato la possibilità di un clamoroso ritorno in A di Andrea Mandorlini, che non allena in A dal 2017 quando era alla guida del Genoa.