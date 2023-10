Serie B 2023/24: trionfa il Palermo, vince anche il Catanzaro in casa della Samp

Si sono concluse le quattro gare di Serie B delle 16.15, valide per l’ottava giornata. Importante successo del Palermo, che al Barbera ha avuto la meglio nel finale su un coriaceo Sudtirol per 2-1. Gli ospiti erano passati in vantaggio nel primo tempo con Ciervo, ma nella seconda frazione è arrivata la rimonta dei rosanero con Ceccaroni e Aurelio, autore del gol vittoria all’89’. La squadra di Corini si porta così in seconda posizione con 16 punti, mentre il Sudtirol trova la prima sconfitta e rimane a quota 10. Il Catanzaro espugna in rimonta il Ferraris contro la Sampdoria. A passare in vantaggio sono i blucerchiati con Borini su rigore, ma nel giro di 10 minuti gli ospiti la ribaltano con Vandeputte e Brignola per il definitivo 1-2. I giallorossi volano al quarto posto con 15 punti, mentre la Samp rimane penultima con soli 3 punti e traballa la panchina di Pirlo.

Il Cittadella ha rimontato nel finale il Lecco, portando a casa tre punti preziosissimi. Ospiti in vantaggio nel primo tempo con Ionita, ma al minuto 87 e 89 Pittarello e Cassano confezionano la rimonta dei granata, che ora sono in piena zona playoff con 12 punti. Il Lecco rimane ultimo con un solo punto ma con 3 gare in meno. Pari infine tra Bari e Como: a Diaw ha risposto due minuti dopo Bellemo per il definitivo 1-1. Sesto pareggio per la squadra di Mignani che rimane a 9 punti, mentre il Como raggiunge quota 14 in quinta posizione.