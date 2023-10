Serie A1 2023/2024: Venezia vince all’esordio contro Tortona

Il Venezia batte 76-60 il Tortona. Nella prima partita di campionato Serie A1, i veneziani conquistano un ottimo risultato. La squadra ospite fatica a entrare in partita e non riesce a mantenere il ritmo degli avversari, commettendo diversi errori sia in fase difensiva che offensiva. Il prossimo impegno di campionato per il Venezia sarà contro il Pesaro la prossima domenica, mentre il Tortona cercherà il riscatto contro il Brindisi.

La partita vede il Venezia iniziare con più energia rispetto al Tortona, conquistando diversi punti di vantaggio. Dopo un timeout emergenziale però i bianconeri riescono a entrare in partita e chiudono il primo quarto in rimonta, con il tabellone che segna 17-12. Il secondo quarto mette in luce le difficoltà di entrambe le squadre: il Venezia sente la mancanza di una punta offensiva, mentre il punto debole del Tortona è la mancanza di fluidità tra fase offensiva e difensiva. I veneziani dimostrano di avere qualcosa in più da dare e chiudono il secondo quarto in 35-24. Nel terzo quarto, il canovaccio seguito è lo stesso: il Tortona non riesce a resistere in fase difensiva e commette diversi errori in attacco, mentre il Venezia conquista un canestro dopo l’altro. Dopo dieci minuti di gioco, il tabellone segna 56-39. Nell’ultimo quarto, il ritmo di gioco rallenta anche a causa del campo e il pallone bagnati dall’umidità. Il Tortona cerca di ricucire il gap che lo separa dagli avversari, ma il Venezia non cede se non negli ultimi minuti di gioco. I padroni di casa vincono così l’esordio per l’ottavo anno di fila, conquistando un ottimo 76-60.