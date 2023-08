Serie B 2023/24: pareggio 1-1 tra Bari e Cittadella, Pavan nel finale rimonta il gol di Nasti

Finisce in parità 1-1 la gara del San Nicola tra Bari e Cittadella, valida per la terza giornata di Serie B. Nel primo tempo la sblocca subito il Bari, che dopo sei minuti è già in vantaggio. Azione sulla destra di Sibilli che mette in mezzo, Nasti prende benissimo il tempo tagliando davanti a Pavan e incorna di testa sul primo palo. Gran gol dell’attaccante classe 2003, il suo primo con la nuova maglia, e Galletti avanti 1-0. Il Cittadella ci mette un po’ prima di entrare in partita, ma verso metà frazione si rende pericoloso di testa con Magrassi e Pavan, sfruttando tutti i centimetri da calcio da fermo. La grande occasione però arriva al 32′, quando Cassano si accentra partendo da destra e lascia partire un gran tiro col mancino da fuori area, con la palla che si stampa sul palo a Brenno battuto.

Secondo tempo che inizia a ritmi più bassi, con il Cittadella che fa la partita alla ricerca del pareggio. Nonostante il pallino del gioco in mano però i veneti non riescono a creare occasioni nitide, e gli unici tentativi di Cassano e Pandolfi vengono murati in calcio d’angolo da un ottimo Vicari. Nel Bari è il subentrato Edjouma a provarci maggiormente, ma i Galletti sembrano patire la stanchezza. Quando sembra fatta per i pugliesi, arriva il pareggio a un minuto dal novantesimo di Pavan, di testa da calcio d’angolo, con Brenno che forse poteva fare qualcosa in più. Cittadella che nel finale ha anche l’occasione per vincerla con Salvi, che da pochi passi spara però alto sopra la traversa. Finisce dunque 1-1, secondo pareggio in casa per il Bari che sale a quota 5 in classifica, una lunghezza in più rispetto ai Granata che salgono a 4.