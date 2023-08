Pagelle Bari-Cittadella 1-1: voti e tabellino Serie B 2023/24

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Bari-Cittadella, match valevole per la terza giornata della Serie B 2023/2024. Termina 1-1 al San Nicola la sfida tra Bari e Cittadella, con la rete di Pavan nel finale che ha rimontato i padroni di casa, passati in vantaggio a inizio gara grazie al bel gol di Nasti. Pareggio giusto per quanto fatto vedere dalle due squadre, con i veneti che nel recupero hanno avuto anche l’occasione per vincerla. Secondo pareggio casalingo per il Bari, che sale così a quota 5 punti in classifica, mentre diventano 4 quelli del Cittadella.

LE PAGELLE E IL TABELLINO DI BARI-CITTADELLA

BARI (4-3-1-2): Brenno 5,5; Dorval 5,5, Di Cesare 6, Vicari 7, Ricci 5,5 (38′ st Pucino sv); Koutsoupias 5,5 (24′ st Benali 5,5), Maiello 6,5, Maita 6,5; Sibilli 7 (30′ st Scheidler 6); Nasti 7 (38′ st Bellomo sv), Morachioli 6 (30′ st Edjouma 6,5). Allenatore: Mignani 6

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati 6; Salvi 5,5, Pavan 7, Frare 6, Giraudo 5,5 (1′ st Carissoni); Vita 6,5, Branca 6, Kornvig 5 (1′ st Amatucci 6,5); Cassano 6,5 (22′ st Tessiore 6,5); Magrassi 5,5 (34′ st Pittarello 6), Maistrello 5,5 (14′ st Pandolfi 6,5). Allenatore: Gorini 6,5

ARBITRO: Alberto Santoro di Messina 6

RETI: 6′ pt Nasti, 44′ st Pavan

NOTE: 22.440 spettatori, di cui 21 ospiti.

Ammoniti: Maistrello, Di Cesare

Angoli: 8-1 Cittadella

Recupero: 5′ e 9′