Serie B 2023/24: la Ternana non riesce a sfondare, contro il Bari è 0-0

Finisce 0-0 la gara dello stadio Liberato tra Ternana e Bari, con i padroni di casa che pur meritando non riescono a trovare il gol che sarebbe valso la prima vittoria stagionale. Prima frazione con poche emozioni, con le squadre piuttosto bloccate e incapaci di trovare il pertugio giusto. L’occasione più grande capita sui piedi di Falletti nel recupero, dopo una grande palla di Casasola a tagliare la difesa, ma è attento Brenno a chiudere in calcio d’angolo il diagonale sul primo palo del numero 10 della Ternana. Dall’altra parte invece il più pericoloso è stato Morachioli che a più riprese ci ha provato soprattutto con azioni personali senza però impensierire veramente Iannarilli.

Nel secondo tempo cambia l’atteggiamento della Ternana che alza il baricentro e prova a colpire. Le Fere vanno vicinissime al gol con Casasola, che da due passi su un gran cross di Favasuli colpisce malissimo e spara alto sopra la traversa. Altre occasioni arrivano con Raimondo e Luperini, ma è attento Brenno. A 5 minuti dalla fine la squadra di Lucarelli colpisce anche un palo con Raimondo, che si accentra e lascia partire un gran sinistro a rientrare, ma questa volta è il legno a salvare il Bari a Brenno battuto. Finisce dunque 0-0, con la squadra di casa che avrebbe meritato qualcosa in più ma non è riuscita a trovare la rete. Muove però la classifica la Ternana, che guadagna il primo punto e lascia la compagnia della Feralpisalò a 0. Terzo pareggio in quattro gare invece per il Bari, che sale così a quota 6 in classifica.