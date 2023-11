Serie B 2023/24: il Parma batte il Sudtirol ed è sempre più capolista

Il Parma batte il Sudtirol 2-0 al Tardini davanti al suo pubblico e vola a +5 dal Venezia secondo. Decisivi i gol di Bonny nel primo tempo e di Man su rigore nella seconda frazione. Primo tempo equilibrato e divertente col Sudtirol che anche dopo il gol si é proposto cercando la rete del pari. Nei secondi 45’ minuti il Parma ha preso le redini del match cercando e trovando il gol del raddoppio su calcio di rigore, per poi gestire con autorità fino a fine partita.

Primo tempo divertente e aperto col Parma che trova il gol al primo vero affondo della sua partita. Recupero in mezzo al campo, palla che arriva a Bonny che punta e salta Masiello, infilando il pallone all’ angolino con un tiro potente imparabile per Polizzi. Vantaggio Parma. Ospiti che provano a reagire ed hanno due buone chance prima con Odogwu e poi con Rover. Finale di frazione un po’ più spezzettato e lento con nessuna particolare fiammata degna di nota.

Secondo tempo in cui il Parma impone la sua supremazia. I reggiani partono forte alla ricerca del gol del raddoppio, che trovano poco prima dell’ora di gioco. Bernabé viene atterrato in area di rigore con l’arbitro che inizialmente non concede il penalty, ma dopo la revisione al VAR decide di assegnare il tiro dagli 11 metri. Sul dischetto si presenta Dennis Man, che realizza e aggiorna la sua statistica a cinque centri nelle ultime quattro partite. Il resto della partita viene gestito con autorità dal Parma che va più volte vicino alla rete del 3-0 senza dare possibilità al Sudtirol di riaprire l’incontro.

Nelle altre partite, la Cremonese batte nettamente 3-0 lo Spezia, reduce dall’impegno di Coppa Italia contro il Sassuolo terminato ai rigori dopo 120’ minuti. Padroni di casa che indirizzano la partita già nel primo tempo chiudendo i primi 45’ minuti in doppio vantaggio, per poi chiuderla a inizio ripresa calando il tris. Nel finale espulso Nikolau per gli ospiti. La Reggiana di Alessandro Nesta non va oltre il pari col Lecco in casa. Antiste regala il vantaggio ai padroni di casa che chiudono in vantaggio la prima frazione. Busio pareggia per gli ospiti nel secondo tempo, regalando un punto prezioso ai suoi per la lotta salvezza.