F1 GP Brasile, Leclerc dopo il ritiro: “Forse un viaggio a Lourdes mi aiuterà”

Le parole di Charles Leclerc dopo il ritiro dal Gran Premio del Brasile, avvenuto durante il giro di formazione per un problema tecnico: “Ho avuto un problema con l’idraulica del volante, poi è avvenuto il bloccaggio automatico delle ruote posteriori. Non potevo fare nulla per evitarlo, mi sono arrabbiato molto perché oggi c’era tutto per fare bene. Torno a casa dopo nemmeno tre curve, fa davvero male. Quest’anno non ho avuto molta fortuna, forse un viaggio a Lourdes mi aiuterà. La cosa migliore che posso fare è rimettermi in macchina e guidare come so, gli altri possono contare su di me perché darò sempre il massimo. Ho anche provato a vedere se potevo rimettere la vettura in pista ma la direzione gara non me lo avrebbe permesso“.