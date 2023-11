Lione, fischi dopo il pari contro il Metz. Standing ovation per mister Fabio Grosso

Il Lione torna in campo dopo gli incidenti di sette giorni fa a Marsiglia, ma sul campo il trend continua ad essere negativo. Oggi contro il Metz è finita 1-1, e la situazione rimane critica, con la zona salvezza distante sette lunghezze. Alla fine della partita ci sono state sonore bordate di fischi per la squadra mentre a mister Fabio Grosso è stata tributata una standing ovation, con cori che scandivano il suo nome e applausi, dagli ultras della Curva Nord del Groupama Stadium, e il tecnico è andato a ringraziarli. “Ve lo dico sempre: siete davvero speciali – le parole che poi Grosso ha rivolto ai tifosi -. Non ci arrenderemo. Grazie di tutto. Oggi abbiamo fatto di tutto per ottenere questa vittoria, ma vi prometto che daremo tutto e spero che questo, il fatto di vincere, accada presto”.