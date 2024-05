Serie B 2023/2024, trionfo Bari: Ternana in C, al Liberati finisce 0-3

E’ la Ternana l’ultima retrocessa in Serie C. Il ritorno del playout della Serie B 2023/2024 ha infatti visto l’inatteso trionfo del Bari, capace di sbancare il “Liberati” di Terni con uno 0-3 impronosticabile alla vigilia. Una grande serata per gli uomini di Giampaolo, che costretti a vincere per salvarsi hanno centrato alla grande l’obiettivo. Serata nera invece per gli umbri di Breda, che non hanno saputo reagire alle difficoltà trovate in campo finendo anche per perdere malamente partita e categoria. Una serata più unica che rara per il Bari, come dimostra il fatto che l’ultima vittoria in trasferta fosse arrivata addirittura sette mesi fa.

TERNANA-BARI 0-3, GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)

TERNANA-BARI: PAGELLE E TABELLINO

La cronaca – La partita si apre su ritmi piuttosto alti, la Ternana ci prova con Carboni mentre il primo squillo del Bari arriva con Sibilli che chiama Iannarilli alla respinta dopo 11 minuti. La sfida si rivela subito molto tirata e nervosa, con il Bari che colleziona tre ammonizioni della prima mezz’ora. La miglior occasione per i padroni di casa arriva al 26′ con Favasuli, che fa tutto bene entrando in area ma poi non trova la porta con il mancino. Il Bari risponde cinque minuti dopo, con Di Cesare che per un soffio non arriva sul secondo palo all’appuntamento con il pallone. Ma proprio il capitano biancorosso si inventa all’improvviso il gol del vantaggio nel recupero del primo tempo, con una spettacolare mezza rovesciata al volo che fulmina Iannarilli per la gioia degli oltre duecento presenti nel settore ospiti.

Dopo l’intervallo il secondo tempo riprende con la Ternana decisa a reagire, ma al 51′ arriva il raddoppio del Bari. Dorval crossa dalla destra, Benali e Nasti non trovano la palla ma arriva Ricci che con abilità si gira e di sinistro firma il 2-0 dei pugliesi. Un colpo pesantissimo per le speranza dei padroni di casa, che provano a riaprire la contesa con il colpo di testa di Distefano che però trova le gambe di Pissardo da posizione defilata. Il Bari invece si rivela improvvisamente molto cinico e al 65′ cala il clamoroso tris: Dorval pesca in campo aperto Sibilli, che punta Dalle Mura: il difensore devia il tiro e beffa Iannarilli per il 3-0 che fa scorrere di fatto i titoli di coda con 25′ di anticipo.

Nei minuti seguenti Nasti e Dorval sfiorano più volte il quarto gol, con Iannarilli che salva la Ternana con due ottimi interventi. Gli ultimi minuti hanno ben poco da dire, il pubblico di casa inizia la contestazione e al fischio finale inizia invece la festa del Bari.